Киевское «Динамо» интересуется сербским полузащитником «Хоффенхайма» Гачиновичем

Киевское «Динамо» проявляет интерес к сербскому полузащитнику немецкого «Хоффенхайма» Мияту Гачиновичу, сообщил Tuttomercatoweb.
Также к игроку сборной Сербии проявляют интерес «Кадис» и «Салернитана», которая хочет взять его в аренду.
За национальную сборную 26-летний Гачинович провёл 17 матчей, в которых забил два мяча.
За «Хоффенхайм» футболист выступает с лета 2020 года. До этого он играл за «Айнтрахт» из Франкфурта. Сейчас Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,8 млн евро.
Гачинович в текущем сезоне провёл всего 6 матчей за «Хоффенхайм», в которых отдал одну голевую передачу. В последний раз серб выходил на поле 26 октября 2021 года.
Киевское «Динамо» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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