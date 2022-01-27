Вместо подхватившего коронавирус Месси капитаном сборной Аргентины будет Ди Мария

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины вместо своего одноклубника Лионеля Месси, который не поможет национальной команде из-за коронавируса.



О том, что тренерский штаб сборной Аргентины планирует доверить капитанскую повязку Ди Марии, сообщил в своём «твиттере» журналист Рой Немер, специализирующийся на освещении аргентинской сборной.

Ранее Анхель Ди Мария уже был капитаном аргентинской команды, когда Месси не мог за неё выступать.



Напомним, нападающий Лионель Месси не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие игры из-за коронавируса.



«Конечно, мы бы хотели, чтобы Месси был с нами. Я разговаривал с ним, и он сказал, что коронавирус сильно повлиял на него. Важно, чтобы он выздоровел. Поэтому я решил, что лучше всего для него остаться в клубе», — объяснил наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.



В отборочном турнире ЧМ-2022 аргентинцы 28 января сыграют в гостях Чили, а 2 февраля дома примут Колумбию.