«Фиорентина» заменит Влаховича бразильским нападающим, которым интересовался «Зенит»

23-летний бразильский нападающий швейцарского «Базеля» Артур Кабрал уже в ближайшее время станет игроком итальянской «Фиорентины». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, как только сделка по переходу Душана Влаховича в «Ювентус» будет окончательно завершена, Кабрал сразу же станет игроком «Фиорентины». В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование во Флоренции. Личный контракт с самим футболистом и сумма трансфера с «Базелем» уже согласованы – «Фиорентина» заплатит за игрока € 14,5 млн, ещё часть суммы будет выплачена в качестве бонусов.

Ранее сообщалось об интересе к Кабралу со стороны санкт-петербургского «Зенита», который предлагал за него € 11 млн, а швейцарский клуб запросил не менее € 15 млн.

В текущем сезоне Кабрал принял участие в 31 матче за «Базель» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 8 результативными передачами.