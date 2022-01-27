«Фиорентина» заменит Влаховича бразильским нападающим, которым интересовался «Зенит»

23-летний бразильский нападающий швейцарского «Базеля» Артур Кабрал уже в ближайшее время станет игроком итальянской «Фиорентины». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, как только сделка по переходу Душана Влаховича в «Ювентус» будет окончательно завершена, Кабрал сразу же станет игроком «Фиорентины». В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование во Флоренции. Личный контракт с самим футболистом и сумма трансфера с «Базелем» уже согласованы – «Фиорентина» заплатит за игрока € 14,5 млн, ещё часть суммы будет выплачена в качестве бонусов.
Ранее сообщалось об интересе к Кабралу со стороны санкт-петербургского «Зенита», который предлагал за него € 11 млн, а швейцарский клуб запросил не менее € 15 млн.
В текущем сезоне Кабрал принял участие в 31 матче за «Базель» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
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