Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все как один — болельщик вредитель!» «Ленинград» со Шнуровым высмеяли введение Fan ID

«Все как один — болельщик вредитель!» «Ленинград» со Шнуровым высмеяли введение Fan ID
Комментарии

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград», созданная известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым, высмеяла введение Fan ID в новой песне под названием «Па-спорт».

«Все как один – болельщик вредитель!
Без Fan ID вы к чёрту идите!» — гласит припев данной композиции (в оригинале используется более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).

Видео доступно по ссылке.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Новость по теме
Депутат Журова: есть информация, что Fan ID в РПЛ и вовсе не будет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022