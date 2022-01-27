«Все как один — болельщик вредитель!» «Ленинград» со Шнуровым высмеяли введение Fan ID

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград», созданная известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым, высмеяла введение Fan ID в новой песне под названием «Па-спорт».

«Все как один – болельщик вредитель!

Без Fan ID вы к чёрту идите!» — гласит припев данной композиции (в оригинале используется более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).

Видео доступно по ссылке.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.