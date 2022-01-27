Варела заявил, что «Динамо» скрывало информацию о его коронавирусе
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Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о его заражении COVID-19.
«Динамо» никогда не объявляло о моём коронавирусе официально, потому что, если бы клуб это сделал официально, то по санитарному регламенту я должен был отсутствовать в команде от 15 до 20 дней. Не объявляя о моём коронавирусе официально, через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл.
К тому же в «Динамо» от нас не требовали вакцинироваться. Я хотел сделать прививку в Уругвае, но всё осложнилось в ноябре, когда я заразился коронавирусом. После этого мне сказали, что для вакцинации нужно ждать от трёх до шести месяцев после перенесения вируса», — приводит слова Варелы ESPN.
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