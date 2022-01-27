«Это не сон!» «Урал» показал фото Шатова в футболке клуба

Пресс-служба «Урала» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Клуб показал несколько фотографий с одного из товарищеских матчей команды. На фото предстал полузащитник Олег Шатов.
«Это не сон! Олег Шатов вновь в футболке родного клуба», — говорится в подписи.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Урала».
Ранее Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов отправится с командой на сбор.
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