«Это не сон!» «Урал» показал фото Шатова в футболке клуба

Пресс-служба «Урала» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Клуб показал несколько фотографий с одного из товарищеских матчей команды. На фото предстал полузащитник Олег Шатов.



«Это не сон! Олег Шатов вновь в футболке родного клуба», — говорится в подписи.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Урала».

Ранее Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов отправится с командой на сбор.