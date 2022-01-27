«Салернитана» отказалась от идеи подписания контракта с Диего Костой

Руководство «Салернитаны» отказалось от дальнейших переговоров с экс-форвардом «Атлетико» и «Челси» Диего Костой, утверждает Football Italia со ссылкой на ряд итальянских СМИ. По данным изданий, в клубе не были уверены в игровой форме и мотивации 33-летнего футболиста.



При этом утверждается, что клуб даже отправил итоговую версию контракта агенту нападающего, но затем отказался от переговоров. В «Салернитане» остались недовольны формой футболиста, который покинул в январе «Атлетико Минейро».



В то же время инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что сам Коста не был заинтересован в переходе в «Салернитану». Он всерьёз не рассматривал предложение аутсайдера Серии А.



Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.



До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».

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