«Они везде выбритые». Украинский экс-футболист рассказал, что его удивило в «Ювентусе»

Бывший украинский нападающий «Ювентуса» Сергей Коваленко рассказал, что его удивило в туринском клубе, когда он только туда приехал.

«Очень мне нравилось, как футболисты «Ювентуса» готовились к матчам. У них в сумках по 40 пар спонсорских бутс Nike, а мы в Lotto, которые выдают – кирзаки. Один раз я засмотрелся на бутсы одного футболиста, а он мне говорит: «Надо тебе пару?» А у меня 43-й размер, а у него 41-й – не хотел, чтобы пальцы вылазили.

А перед зеркалом очередь стоит. Итальянцы же. Если у кого-то прыщик выскакивает на лбу – это всё, это катастрофа. Они везде выбритые. Это больше во второй команде. Я когда приехал в Италию, подумал: «Что это за команда голубых?». Перед тренировками все бреют одноразовыми бритвами ноги и грудь.

Мне звонит мама, и я ей говорю: «Мама, тут команда сумасшедшая. Все выбритые» Через полгода я приезжаю – на мне ни одного волоска. Мама говорит: «Сынок, ты же говорил, что там какие-то» Отвечаю: «Мама, там, где живёшь, туда и подстраиваешься», — сказал Коваленко в видео на YouTube-канале Pressing, его слова приводит Tribuna.