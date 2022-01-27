«Они везде выбритые». Украинский экс-футболист рассказал, что его удивило в «Ювентусе»

Бывший украинский нападающий «Ювентуса» Сергей Коваленко рассказал, что его удивило в туринском клубе, когда он только туда приехал.
«Очень мне нравилось, как футболисты «Ювентуса» готовились к матчам. У них в сумках по 40 пар спонсорских бутс Nike, а мы в Lotto, которые выдают – кирзаки. Один раз я засмотрелся на бутсы одного футболиста, а он мне говорит: «Надо тебе пару?» А у меня 43-й размер, а у него 41-й – не хотел, чтобы пальцы вылазили.
А перед зеркалом очередь стоит. Итальянцы же. Если у кого-то прыщик выскакивает на лбу – это всё, это катастрофа. Они везде выбритые. Это больше во второй команде. Я когда приехал в Италию, подумал: «Что это за команда голубых?». Перед тренировками все бреют одноразовыми бритвами ноги и грудь.
Мне звонит мама, и я ей говорю: «Мама, тут команда сумасшедшая. Все выбритые» Через полгода я приезжаю – на мне ни одного волоска. Мама говорит: «Сынок, ты же говорил, что там какие-то» Отвечаю: «Мама, там, где живёшь, туда и подстраиваешься», — сказал Коваленко в видео на YouTube-канале Pressing, его слова приводит Tribuna.
- 27 января 2022
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35
-
02:51
-
02:32
-
02:12
-
01:55
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:54
-
00:40
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:20
-
00:12
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:44
-
23:35