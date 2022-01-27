Дубль Кухты и победный гол Керка — в видеообзоре матча «Локомотива» со «Спартой»

26 января проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и пражской «Спартой». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу москвичей. Дублем отметился нападающий москвичей Ян Кухта.
На 12-й минуте чех открылся в штрафной соперника и принял передачу с правого фланга, первым касанием отправив мяч в ворота «Спарты». Затем Рифат Жемалетдинов получил мяч в центре, прокинул его вперёд и вывел Кухту один на один с голкипером. Чех реализовал этот момент. Таким образом, Кухта оформил первый дубль за красно-зелёных.
Затем чехи сравняли счёт, однако на 85-й минуте после подачи с углового Гирано Керк зацепился за мяч во вратарской площади соперника, обыграл защитников и точно пробил по воротам.
«Локомотив» обыграл «Спарту» благодаря дублю Кухты:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 27 января 2022
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35
-
02:51
-
02:32
-
02:12
-
01:55
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:54
-
00:40
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:20
-
00:12
- 26 января 2022
-
23:56
-
23:44