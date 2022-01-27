Дубль Кухты и победный гол Керка — в видеообзоре матча «Локомотива» со «Спартой»

26 января проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и пражской «Спартой». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу москвичей. Дублем отметился нападающий москвичей Ян Кухта.



На 12-й минуте чех открылся в штрафной соперника и принял передачу с правого фланга, первым касанием отправив мяч в ворота «Спарты». Затем Рифат Жемалетдинов получил мяч в центре, прокинул его вперёд и вывел Кухту один на один с голкипером. Чех реализовал этот момент. Таким образом, Кухта оформил первый дубль за красно-зелёных.



Затем чехи сравняли счёт, однако на 85-й минуте после подачи с углового Гирано Керк зацепился за мяч во вратарской площади соперника, обыграл защитников и точно пробил по воротам.

«Локомотив» обыграл «Спарту» благодаря дублю Кухты:

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