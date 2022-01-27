Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вейналдум на фоне слухов о возвращении в АПЛ рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Вейналдум на фоне слухов о возвращении в АПЛ рассказал об адаптации в «ПСЖ»
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум дал понять, что не планирует покидать команду в ближайшее время. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм Хотспур» из-за недостаточной игровой практики. Но, как пояснил Вейналдум, пока он до сих пор проходит период адаптации во французском клубе. В «ПСЖ» футболист сборной Нидерландов перешёл летом 2021 года в качестве свободного агента.

«Моя интеграция прошла хорошо. Я приехал в новую команду в другую лигу. Каждый день учусь чему-то новому у моих одноклубников и членов команды. Они все помогают мне адаптироваться. С каждым днём мы всё лучше и лучше узнаём друг друга. Я также учу французский, это важно для адаптации», — сказал Вейналдум на канале «ПСЖ» на платформе Twitch.

Новость по теме
Вейналдум может стать игроком «Тоттенхэма» как часть сделки по переходу Н'Домбеле в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022