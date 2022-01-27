Вейналдум на фоне слухов о возвращении в АПЛ рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум дал понять, что не планирует покидать команду в ближайшее время. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм Хотспур» из-за недостаточной игровой практики. Но, как пояснил Вейналдум, пока он до сих пор проходит период адаптации во французском клубе. В «ПСЖ» футболист сборной Нидерландов перешёл летом 2021 года в качестве свободного агента.



«Моя интеграция прошла хорошо. Я приехал в новую команду в другую лигу. Каждый день учусь чему-то новому у моих одноклубников и членов команды. Они все помогают мне адаптироваться. С каждым днём мы всё лучше и лучше узнаём друг друга. Я также учу французский, это важно для адаптации», — сказал Вейналдум на канале «ПСЖ» на платформе Twitch.