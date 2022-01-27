В РПЛ отреагировали на информацию о том, что «Динамо» не сообщало о коронавирусе Варелы
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В пресс-службе РПЛ прокомментировали интервью защитника «Динамо» Гильермо Варелы. Ранее уругваец заявил, что в клубе не сообщали о его заражении коронавирусом, чтобы он смог быстрее возобновить тренировки и выходить на поле в матчах.
«В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдаёт при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код даёт доступ в «чистую зону».
Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал», — сказали в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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