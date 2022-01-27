Фанаты «Зенита» посвятили песню и клип 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Болельщики «Зенита» посвятили песню и клип 78-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда.

«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы», — гласит подпись под видеоклипом на YouTube-канале LandscronaTV.

Операция по прорыву блокады Ленинграда проводилась с 12 по 30 января 1943 года. 18 января блокадное кольцо было прорвано. 27 января 1944 года — день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады.



Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. На счету сине-бело-голубых 38 очков. Ближайший преследователь клуба из Санкт-Петербурга – московское «Динамо», в активе которого 36 очков.