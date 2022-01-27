Фанаты «Зенита» посвятили песню и клип 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда
Поделиться
Болельщики «Зенита» посвятили песню и клип 78-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда.
«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы», — гласит подпись под видеоклипом на YouTube-канале LandscronaTV.
Операция по прорыву блокады Ленинграда проводилась с 12 по 30 января 1943 года. 18 января блокадное кольцо было прорвано. 27 января 1944 года — день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады.
Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. На счету сине-бело-голубых 38 очков. Ближайший преследователь клуба из Санкт-Петербурга – московское «Динамо», в активе которого 36 очков.
Комментарии
- 27 января 2022
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35
-
02:51
-
02:32
-
02:12
-
01:55
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:54
Партнерский контент