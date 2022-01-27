Чех назвал лучшие качества Тухеля

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех поделился мнением о наставнике команды Томасе Тухеле. Немецкий специалист возглавил лондонцев по ходу прошлого сезона и выиграл с ней Лигу чемпионов.
«Я играл против «ПСЖ» Томаса в товарищеском матче, когда был в «Арсенале». Но я тогда не смог с ним пообщаться. Мы познакомились с ним лично в Кобхэме за день до матча с «Вулверхэмптоном» год назад. Он был полон энергии и решительности.
Это открытый человек, который умеет слушать, грамотно общаться. У него очень неплохое чувство юмора. Он любит шутить и создавать хорошую атмосферу. В любой группе людей нужен такой человек. В то же время он очень трудолюбив, ему важно удостовериться, что команда готова каждый день выступать на самом высоком уровне. И это самое важное.
Он любит футбол, живёт эмоциями и показывает это. Он таким же образом ведёт себя на тренировках. Если ему что-то нравится или не нравится, то он говорит об этом прямо», — написал Чех в своей колонке на сайте «Челси».
- 27 января 2022
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35
-
02:51
-
02:32
-
02:12
-
01:55
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:54