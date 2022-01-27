Чех назвал лучшие качества Тухеля

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех поделился мнением о наставнике команды Томасе Тухеле. Немецкий специалист возглавил лондонцев по ходу прошлого сезона и выиграл с ней Лигу чемпионов.



«Я играл против «ПСЖ» Томаса в товарищеском матче, когда был в «Арсенале». Но я тогда не смог с ним пообщаться. Мы познакомились с ним лично в Кобхэме за день до матча с «Вулверхэмптоном» год назад. Он был полон энергии и решительности.



Это открытый человек, который умеет слушать, грамотно общаться. У него очень неплохое чувство юмора. Он любит шутить и создавать хорошую атмосферу. В любой группе людей нужен такой человек. В то же время он очень трудолюбив, ему важно удостовериться, что команда готова каждый день выступать на самом высоком уровне. И это самое важное.



Он любит футбол, живёт эмоциями и показывает это. Он таким же образом ведёт себя на тренировках. Если ему что-то нравится или не нравится, то он говорит об этом прямо», — написал Чех в своей колонке на сайте «Челси».

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