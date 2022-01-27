Эпичная победа по пенальти — в видеообзоре матча Кубка Африки Мали — Экваториальная Гвинея

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Экваториальной Гвинеи. Игра прошла на стадионе «Лимбе Омниспорт» в Лимбе (Камерун) и завершилась победой команды Экваториальной Гвинеи в серии пенальти (0:0, 6:5 — по пенальти).

В основное и дополнительное время встречи команды не сумели открыть счёт. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались игроки сборной Экваториальной Гвинеи. Каждая команда выполнила по восемь ударов с «точки». Решающий 11-метровый реализовал Сантьяго Энеме.

Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла Мали в 1/8 Кубка Африки:

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Таким образом, сборная Экваториальной Гвинеи вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а национальная команда Мали завершила выступление на турнире. В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Экваториальной Гвинеи встретится с Сенегалом. Ранее сенегальцы обыграли Кабо-Верде со счётом 2:0.