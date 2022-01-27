Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио»

На полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука появился новый претендет. В услугах 26-летнего россиянина заинтересован римский «Лацио», информирует IlMessaggero.
Согласно сведениям источника, «Лацио» видит в Миранчуке замену ушедшему атакующему полузащитнику Ведату Мурики. Римский клуб уже готовит предложение «Аталанте» по Алексею.
Отмечается, что «Лацио» будет тяжело договориться с «Аталантой» по Миранчуку, так как клуб из Бергамо передумал отпускать россиянина после проблем, которые возникли у Йосипа Иличича. Кроме того, до закрытия трансферного окна в Италии остаётся несколько дней, что усложняет переговоры.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
- 27 января 2022
-
13:49
-
13:49
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35