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Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио»

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Лацио»
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На полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука появился новый претендет. В услугах 26-летнего россиянина заинтересован римский «Лацио», информирует IlMessaggero.

Согласно сведениям источника, «Лацио» видит в Миранчуке замену ушедшему атакующему полузащитнику Ведату Мурики. Римский клуб уже готовит предложение «Аталанте» по Алексею.

Отмечается, что «Лацио» будет тяжело договориться с «Аталантой» по Миранчуку, так как клуб из Бергамо передумал отпускать россиянина после проблем, которые возникли у Йосипа Иличича. Кроме того, до закрытия трансферного окна в Италии остаётся несколько дней, что усложняет переговоры.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.

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