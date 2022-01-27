ЦСКА интересуется 31-летним нападающим «Сантоса»
Поделиться
Нападающий «Сантоса» Марио Сантос, известный также как Мариньо, может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 31-летнего бразильского футболиста заинтересован московский ЦСКА, информирует Goal.com.
Согласно сведениям источника, на Марио Сантоса также претендуют «Фламенго» и клуб из Объединённых Арабских Эмиратов. Сам футболист предпочитает вариант продолжения карьеры во «Фламенго», но «Сантос» не хочет продавать своего игрока сопернику по внутреннему чемпионату.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мариньо в € 3,5 млн. Основная позиция 31-летнего бразильца – правый фланговый нападающий. В 2021 году Марио Сантос провёл 42 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 27 января 2022
-
13:49
-
13:49
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35
Партнерский контент