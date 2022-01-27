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ЦСКА интересуется 31-летним нападающим «Сантоса»

ЦСКА интересуется 31-летним нападающим «Сантоса»
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Нападающий «Сантоса» Марио Сантос, известный также как Мариньо, может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 31-летнего бразильского футболиста заинтересован московский ЦСКА, информирует Goal.com.

Согласно сведениям источника, на Марио Сантоса также претендуют «Фламенго» и клуб из Объединённых Арабских Эмиратов. Сам футболист предпочитает вариант продолжения карьеры во «Фламенго», но «Сантос» не хочет продавать своего игрока сопернику по внутреннему чемпионату.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мариньо в € 3,5 млн. Основная позиция 31-летнего бразильца – правый фланговый нападающий. В 2021 году Марио Сантос провёл 42 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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