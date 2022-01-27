Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас»
Комментарии

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин входит в шорт-лист кандидатов на усиление «Кристал Пэлас» в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям источника, лондонский клуб рассчитывает до конца января усилить среднюю линию.

«Под первым номером в списке «Кристал Пэлас» идёт голландский хавбек Донни ван де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с «Манчестер Юнайтед» он рассмотрит возможность приобретения Фомина», – добавил собеседник «Чемпионата».

Даниил Фомин является воспитанником «Краснодара». Он выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Фомин провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Даниил Фомин: Смолов сразу вписался в команду, будто давно уже выступает за «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022