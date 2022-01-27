«Мне 35, но я молод в душе и на поле!» Глушаков посвятил пост своему дню рождения

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый своему дню рождения. Сегодня, 27 января, экс-футболисту сборной России исполняется 35 лет.

«35! Но я молод и энергичен в душе и на поле! Это самое главное в жизни, которую я почти всю отдал футболу и спорту. Я люблю футбол и продолжаю играть с кайфом — во многом даже для себя, а не для кого-то ещё!

В этом меня всегда поддерживает мама, всю жизнь говоря: «Ты из футбольной семьи, ты – Глушаков!» Моя жена, играющая в футбол и мотивирующая меня не сбавлять обороты, так как играет сама! Мои дети — это мой воздух, которым я дышу и для кого живу!

Мнений может быть много, у всех своя точка зрения, а я всегда буду таким, какой есть, нравится это кому-то или нет. Приятно, что на моей спине — знак бесконечности», — написал Глушаков под фото в своём «инстаграме».