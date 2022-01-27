«Мне 35, но я молод в душе и на поле!» Глушаков посвятил пост своему дню рождения

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый своему дню рождения. Сегодня, 27 января, экс-футболисту сборной России исполняется 35 лет.
«35! Но я молод и энергичен в душе и на поле! Это самое главное в жизни, которую я почти всю отдал футболу и спорту. Я люблю футбол и продолжаю играть с кайфом — во многом даже для себя, а не для кого-то ещё!
В этом меня всегда поддерживает мама, всю жизнь говоря: «Ты из футбольной семьи, ты – Глушаков!» Моя жена, играющая в футбол и мотивирующая меня не сбавлять обороты, так как играет сама! Мои дети — это мой воздух, которым я дышу и для кого живу!
Мнений может быть много, у всех своя точка зрения, а я всегда буду таким, какой есть, нравится это кому-то или нет. Приятно, что на моей спине — знак бесконечности», — написал Глушаков под фото в своём «инстаграме».
- 27 января 2022
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:49
-
13:49
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03