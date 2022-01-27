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Маркус Гисдоль оценил первый зимний сбор «Локомотива»

Маркус Гисдоль оценил первый зимний сбор «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль оценил работу своей команды на первом зимнем сборе.

«Игры – это часть тренировочного сбора, но самое важное – это тренировки. У нас ежедневно было по две очень интенсивные тяжёлые тренировки. В контрольных играх был план задействовать всех игроков, которые в нашем распоряжении. Поэтому я могу сказать, что тренировочным процессом в этой части сборов я доволен.

Игроки очень серьёзно относились к тренировкам. Всё, что мы планировали, мы сделали. Сейчас, когда я даю интервью, у наших игроков проходит постигровая нагрузка, на данный момент они бегают. Поэтому комплимент нашей команде, очень хорошо подтянули физически кондиции.

Планы на следующие сборы? В своей подготовке мы планируем сделать уже следующий шаг вдобавок к тому, что мы уже сделали. В первые две недели следующих игровых сборов будет также большой акцент на атлетическую работу. Потихоньку будем вводить больше футбольных элементов и больше будем работать над тактическими задачами», — приводит слова Гисдоля официальный сайт «Локомотива».

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