Хёрдур Магнуссон: мы поможем Языджи и Медине быстро адаптироваться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал об адаптации новых футболистов, которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно.



«Считаю, что мы вправе надеяться на лучшее. Многое, безусловно, зависит от того, как ребята будут себя чувствовать. Важно, чтобы все были здоровы и готовы играть. Кроме того, мы обязательно поможем нашим новичкам — Языджи и Медине — как можно быстрее адаптироваться в команде. Полагаю, сейчас у нас весьма качественный набор футболистов. Теперь все мы, сплотившись, должны выдать хороший результат», — цитирует Магнуссона Bobsoccer.



ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».

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