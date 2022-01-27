Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёрдур Магнуссон: мы поможем Языджи и Медине быстро адаптироваться в ЦСКА

Хёрдур Магнуссон: мы поможем Языджи и Медине быстро адаптироваться в ЦСКА
Комментарии

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал об адаптации новых футболистов, которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно.

«Считаю, что мы вправе надеяться на лучшее. Многое, безусловно, зависит от того, как ребята будут себя чувствовать. Важно, чтобы все были здоровы и готовы играть. Кроме того, мы обязательно поможем нашим новичкам — Языджи и Медине — как можно быстрее адаптироваться в команде. Полагаю, сейчас у нас весьма качественный набор футболистов. Теперь все мы, сплотившись, должны выдать хороший результат», — цитирует Магнуссона Bobsoccer.

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».

Новость по теме
«Я здесь». Хесус Медина посетил стадион ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022