Хёрдур Магнуссон: ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это даже не обсуждается
Поделиться
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился целями на остаток сезона-2021/2022.
«Мы хотим быть как можно выше. Всегда стараемся сражаться за титул, к сожалению, периодически нас преследуют травмы. Я не буду вам говорить, что мы постараемся взять первое место. Поскольку это тот самый случай, когда лучше не говорить, а сделать. Все мы сошлись во мнении, что прошлый сезон не был нашим. Команда очень постарается исправиться в этом сезоне. ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это даже не обсуждается», — цитирует Магнуссона Bobsoccer.
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».
Комментарии
- 27 января 2022
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:49
-
13:49
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
Партнерский контент