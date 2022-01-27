«Барселона» договорилась об аренде Траоре у «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре перейдёт в «Барселону», сообщает спортивный журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере». Каталонский клуб закрыл сделку по аренде 26-летнего футболиста до конца сезона на выгодных для себя условиях.
Трансфер продиктован в том числе ситуацией с Усманом Дембеле, который отстранён от матчей после того как не продлил контракт.
«Вулверхэмптон» в перспективе хочет получить за футболиста около € 22 млн. В сделку может войти полузащитник Франсиску Тринкан, который в настоящее время выступает за «Вулвз» на правах аренды.
Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
- 27 января 2022
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