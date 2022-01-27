«Краснодар» определился с программой товарищеских матчей на сборах в Испании

«Краснодар» назвал соперников по товарищеским матчам, которые будут проведены на тренировочных сборах в Марбелье (Испания), сообщает пресс-служба клуба.



На первом сборе «Краснодар» сыграет с норвежским клубом «Волеренга» и шведским «Хеккеном». А на заключительной стадии подготовки к возобновлению сезона-2021/2022 проведёт контрольные матчи с шведским «Мальмё», норвежским «Сарпсборгом 08» и «Ростовом».



После 18 туров чемпионата России «Краснодар», который новый тренер Даниэль Фарке возглавил в январе, занимает пятое место, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» он отстаёт на 11 баллов. «Краснодар» уже успел одержать первую победу под руководством Фарке, одолев «Жилину». В первой игре под руководством немца «быки» уступили польской «Легии» — 1:2.