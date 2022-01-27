«Зенит» отпустит Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сможет перейти в «Байер» уже этой зимой при условии, что российский клуб подпишет ему на замену форварда «Интернасьонала» Юри Алберто, информирует Kicker.

Согласно сведениям источника, если «Зенит» подпишет Алберто, то согласится отпустить Азмуна в «Байер» зимой за небольшие деньги. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак считает, что у иранского форварда больше нет мотивации выступать за команду из Санкт-Петербурга.

Напомним, на прошлой неделе Азмун заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Пока планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.