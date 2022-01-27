«Краснодар» дозаявил в РПЛ Вандерсона, который пропустил из-за травмы более полугода
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«Краснодар» дозаявил для участия в матчах Российской Премьер-Лиги бразильского вингера Вандерсона Масиэла, который пропустил из-за травмы 8 месяцев, информирует официальный сайт РПЛ.
Напомним, Вандерсон получил серьёзную травму в заключительном матче прошлого розыгрыша чемпионата России с «Ростовом» (3:1) в мае 2021 года. С тех пор игрок не появлялся на поле и восстанавливался после повреждения.
Вандерсон Масиэл перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 8 млн. С тех пор 27-летний игрок провёл за «быков» 130 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу.
На данный момент интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вандерсона Масиэла в € 8 млн.
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