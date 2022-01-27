Три клуба АПЛ заинтересованы в Дибале
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов трёх клубов Англии. Речь идёт о «Манчестер Сити», «Ливерпуле» и «Тоттенхэме». Об этом сообщает Football Italia. Также футболиста может подписать действующий чемпион Италии — «Интер».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб отозвал предложение по новому контракту для 28-летнего футболиста, посчитав его слишком большим в финансовом плане. Дибале это не понравилось, что может стать переломным событием в вопросе определения будущего аргентинца. Контракт Дибалы истекает в конце сезона.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне в 23 матчах аргентинский футболист забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.
Новость по темеПауло Дибала может перейти в клуб из Англии
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