«Барселона» будет выплачивать всю зарплату Траоре на период аренды
Поделиться
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре близок к переходу в «Барселону». Каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период возможной аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «Вулверхэмптон» также хочет включить в сделку опцию о возможном выкупе 26-летнего футболиста.
Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.
Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
Новость по теме«Барселона» договорилась об аренде Траоре у «Вулверхэмптона»
Комментарии
- 27 января 2022
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:40
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:39
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:49
-
13:49
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:16
Партнерский контент