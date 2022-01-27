«Барселона» будет выплачивать всю зарплату Траоре на период аренды

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре близок к переходу в «Барселону». Каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период возможной аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, «Вулверхэмптон» также хочет включить в сделку опцию о возможном выкупе 26-летнего футболиста.



Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.



Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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