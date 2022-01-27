Де Хеа и Моутинью претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в январе

Пресс-служба английской Премьер-лиги (АПЛ) огласила претендентов на приз лучшему игроку лиги в январе.



Среди номинантов оказались вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Ха, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, защитник Джеррод Боуэн из «Вест Хэма», нападающий «Лидса» Джек Харрисон и Жоау Моутинью из «Вулверхэмптона».

В прошлом месяце нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком английской Премьер-лиги. В пяти проведённых в декабре матчах Стерлинг забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Во встрече с «Вулверхэмптоном» Рахим стал 32-м игроком, которому удалось забить 100 голов в АПЛ. Стерлинг в третий раз получил награду лучшему игрока месяца. В предыдущий раз это случилось в ноябре 2018 года.