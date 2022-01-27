«Зенит» подписал контракт с Арсеном Адамовым
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«Зенит» подписал контракт с защитником «Урала» Арсеном Адамовым. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.
Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Он выступает преимущественно на позиции правого защитника, хотя обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России.
«Урал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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