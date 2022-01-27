Карпин рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Ваноли

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Паоло Ваноли.

«Дел всегда хватает. Не так много времени проведу в Москве, вчера прилетел, встречался в Дубае с футболистами «Краснодара», «Спартака» и «Зенита». Надо со всеми увидеться, поговорить. На сборах переговорил почти со всеми ребятами, кто уже вызывался в сборную, с руководством и тренерским штабом «Локомотива», «Краснодара», «Спартака», «Зенита».



Кто-нибудь удивил или порадовал? Наверное, нет. Пока рано ещё говорить об этом, некоторые клубы 16 числа только приехали. Познакомился с тренером «Спартака». Очень приятное впечатление произвёл Ваноли, грамотно расставил акценты. Весь посыл который хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным. У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, игроки «Спартака» чисто физически будут готовы хорошо

Для меня эта поездка была очень информативной. Писарев находится в Турции, так как там много команд, Онопко сейчас в Испании. Послезавтра поеду в Турцию, соберу информацию от других тренерских штабов команд. Потом в Испанию, там у нас ЦСКА, «Краснодар» тоже переехал в Марбелью», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».