Карпин ответил на вопрос, сможет ли Россия сыграть в смелый футбол с Польшей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о стиле игры, которого национальная команда будет придерживаться в оставшейся части отборочного цикла на чемпионат мира.

«Понятно, что мы готовились к предыдущей сборной Польши. Понять, какая сборная будет в марте, сложно. Непонятно, к кому готовиться. Польша, получается, сейчас тёмная лошадка. Конечно, будем готовиться, учитывая нюансы, которые могут быть с появлением нового тренера.



Сборная России сможет играть в смелый футбол? Да, мы так хотим. Получится или нет — другой вопрос. Могут ли возразить игроки? Могут, но толку-то. Футболист просто не попадёт в состав, если он не может или не хочет играть в такой футбол. Это очевидные вещи», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».