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Валерий Карпин рассказал, как провёл отпуск

Валерий Карпин рассказал, как провёл отпуск
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что во время отдыха навестил в Эстонии своих родителей.

«Отдых у любого человека всегда проходит хорошо. Съездил в Эстонию, к родителям, на море позагорать с детьми. Отдых прошёл великолепно», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».

52-летний Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России провела семь матчей и вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года.

24 марта подопечные Карпина встретятся со сборной Польши в «Лужниках». Победитель встречи сыграет в финале турнира за право выхода на чемпионат мира либо со сборной Швеции, либо со сборной Чехии.

Ранее Карпин поделился впечатлениями от знакомства с главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли.

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