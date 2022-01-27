Валерий Карпин рассказал, как провёл отпуск

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что во время отдыха навестил в Эстонии своих родителей.
«Отдых у любого человека всегда проходит хорошо. Съездил в Эстонию, к родителям, на море позагорать с детьми. Отдых прошёл великолепно», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».
52-летний Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России провела семь матчей и вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года.
24 марта подопечные Карпина встретятся со сборной Польши в «Лужниках». Победитель встречи сыграет в финале турнира за право выхода на чемпионат мира либо со сборной Швеции, либо со сборной Чехии.
Ранее Карпин поделился впечатлениями от знакомства с главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли.
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