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Карпин отреагировал на возможное назначение Шевченко в сборную Польши

Карпин отреагировал на возможное назначение Шевченко в сборную Польши
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на возможное назначение Андрея Шевченко в сборную Польши.

«Рады, что Иосифов дебютировал, знаем, что выходил на замену, дальше будем смотреть. Мы следим за всеми. Если бы вы были тренером сборной, следили бы? В век информатики уследить можно за всем. Сейчас смотрю футбол в разы больше. Будучи тренером «Ростова», смотришь свои игры, плюс когда готовишься к сопернику. Сейчас же отсматриваем вживую 4-5 матчей в туре, потом все матчи в записи.

Если тренировать Польшу будет Шевченко, будет ли дискомфорт? Нет. С Шевченко я не общался. Мы теперь должны общаться спустя 23 года? Когда появится тот или иной тренер, появится и информация. Во время сбора никому, кроме тренера, анализировать игры не надо. Никто этого не поймёт, будут говорить, что надо выигрывать. Пожалуйста, не оценивайте ни один товарищеский матч на сборах», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».

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