Карпин: у нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил инициативу с введением Fan ID в Российской Премьер-Лиге.
«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне — это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
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