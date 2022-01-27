Карпин: у нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил инициативу с введением Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне — это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.