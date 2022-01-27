Генеральный директор «Аталанты»: Миранчук остаётся

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не покинет итальянский клуб в зимнее трансферное окно.



«Алексей остаётся», — приводит слова Перкасси Calciomercato.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн. Ранее сообщалось, что появился новый претендент на Алексея Миранчука. В услугах 26-летнего россиянина заинтересован римский «Лацио».