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Генеральный директор «Аталанты»: Миранчук остаётся

Генеральный директор «Аталанты»: Миранчук остаётся
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Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не покинет итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

«Алексей остаётся», — приводит слова Перкасси Calciomercato.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн. Ранее сообщалось, что появился новый претендент на Алексея Миранчука. В услугах 26-летнего россиянина заинтересован римский «Лацио».

Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте». 5 причин, почему трансфер сорвался Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте». 5 причин, почему трансфер сорвался
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