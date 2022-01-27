Юрий Сёмин оценил решение «Аталанты» не продавать Алексея Миранчука

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение «Аталанты» не продавать полузащитника Алексея Миранчука.

«Правильное решение. Нет никакого смысла уходить в «Дженоа», команда — номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдёт там какие-то позитивные моменты. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте», что он против того, чтобы Миранчук уходил. Пусть выздоравливает и готовится к матчам чемпионата и национальной сборной», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.