Юрий Сёмин оценил решение «Аталанты» не продавать Алексея Миранчука

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение «Аталанты» не продавать полузащитника Алексея Миранчука.
«Правильное решение. Нет никакого смысла уходить в «Дженоа», команда — номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдёт там какие-то позитивные моменты. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте», что он против того, чтобы Миранчук уходил. Пусть выздоравливает и готовится к матчам чемпионата и национальной сборной», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
- 27 января 2022
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:40
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:39
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41