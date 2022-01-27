«Ювентус» предложил своему полузащитнику перейти в «Милан» на правах аренды

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может быть арендован «Миланом». Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в последние недели получил два предложения по Кулушевски от английских клубов. Вероятно, это были «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что хавбеком интересуется «Бавария». По сведениям источника, шведский футболист отклонил предложение от «Эвертона».



Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, забил гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт Кулушевски истекает в 2025 году.



«Ювентус» набрал 38 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.