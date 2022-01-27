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Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши

Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши
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Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что Андрей Шевченко не сможет возглавить сборную Польши и прекратил переговоры с Польским футбольным союзом (PZPN).

По информации Цыганыка, причиной стал действующий контракт с «Дженоа», который Андрей Николаевич не смог разорвать.

Напомним, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Украинец возглавлял команду с ноября 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Последний матч Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба завершился поражением от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

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