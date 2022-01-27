Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матчи «Зенита» с «Бетисом» и «Рубином» пройдут с 50-процентной заполняемостью трибун

Матчи «Зенита» с «Бетисом» и «Рубином» пройдут с 50-процентной заполняемостью трибун
Комментарии

«Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым на февральских матчах «Газпром Арена» может быть заполнена наполовину, сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля. Начало — в 20:45 мск. С «Рубином» питерцы сыграют 28 февраля.

Допуск на стадион осуществляется при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённое в течение 12 последних месяцев заболевание, и удостоверения личности. Других документов не требуется.

Иностранные граждане смогут попасть на арену, предъявив справку или сертификат с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию зарегистрированной в Российской Федерации вакциной, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до матча.

Новость по теме
Фанаты «Зенита» посвятили песню и клип 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022