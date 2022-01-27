«Милан» объявил о переходе Лазетича. Форвард забил 1 гол за сезон в Сербии

Нападающий «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Марко Лазетич перешёл в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

18-летний футболист перешел в итальянский клуб из «Црвены Звезды» и подписал контракт до 2026 года. Трансфер обошёлся клубу в € 4 млн. В нынешнем сезоне Лазетич принял участие в 14 матчах чемпионата Сербии и забил 1 гол. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.



«Милан» набрал 49 очков в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом является миланский «Интер» (53). В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет как раз с «Интером». Встреча состоится 5 февраля.