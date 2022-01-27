Орлов: почему Валуев и Роднина не обсудили Fan ID с болельщиками? Пусть сейчас расскажут

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил идею введения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.
«Вместо того, чтобы наказать менеджеров ЦСКА, допустивших тот инцидент, наказали всех остальных. Кто-то двинул, что всем надо Fan ID. Помню, как в Госдуме сразу Коля Валуев выступил: «Да, надо». И Журова так же говорила, и Роднина – это наши спортсмены-депутаты. Депутаты должны выражать чаяния народа, а они чьё чаяние выражают, когда голосуют?
Ещё выступают, поддерживают. А сейчас обратный ход. Ну пускай Роднина нам расскажет. Журова вот сразу отыграла назад. Пусть Коля Валуев расскажет. Почему они не пошли к болельщикам, чтобы с ними поговорить, обсудить всё? Эти посланники народа не пошли к народу. Вот как всё в нашей стране перевернулось», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».
- 27 января 2022
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