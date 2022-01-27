Источник: Душан Влахович перейдёт в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович переходит в «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, все стороны сделки уже согласованы. Сумма перехода составит 75 млн. Зарплата игрока составит 7 млн. Влахович пройдёт медицинское обследование и заключит долгосрочный контракт с туринцами в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Влаховичу начали поступать угрозы от болельщиков «фиалок» на фоне слухов о его переходе в «Ювентус».

Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на счету футболиста 3 гола в 3 матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекает в 2023 году.