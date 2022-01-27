Амад Диалло перешёл в «Рейнджерс» из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло перешёл в шотландский «Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Игрок перейдёт в шотландский клуб на правах аренды. Опция выкупа 19-летнего футболиста не предусмотрена. В этом сезоне Диалло провел на поле 68 минут в матче «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Я рад приветствовать Амада в нашей команде. Он игрок, о котором я знал раньше. Когда появилась возможность подписать его, мы очень хотели, чтобы это произошло. Он многое добавит в нашу команду и обеспечит еще большую конкуренцию игрокам на атакующих позициях», — цитирует тренера пресс-служба манкунианцев.
«Астон Вилла» добыла ничью с «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 27 января 2022
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:14
-
22:03
-
21:28
-
21:24
-
20:59
-
20:47
-
20:47
-
20:44
-
20:30
-
20:20
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:26