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Амад Диалло перешёл в «Рейнджерс» из «Манчестер Юнайтед»

Амад Диалло перешёл в «Рейнджерс» из «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло перешёл в шотландский «Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Игрок перейдёт в шотландский клуб на правах аренды. Опция выкупа 19-летнего футболиста не предусмотрена. В этом сезоне Диалло провел на поле 68 минут в матче «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Я рад приветствовать Амада в нашей команде. Он игрок, о котором я знал раньше. Когда появилась возможность подписать его, мы очень хотели, чтобы это произошло. Он многое добавит в нашу команду и обеспечит еще большую конкуренцию игрокам на атакующих позициях», — цитирует тренера пресс-служба манкунианцев.

«Астон Вилла» добыла ничью с «Манчестер Юнайтед»:

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