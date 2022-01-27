Давиташвили прокомментировал возвращение в общую группу тульского «Арсенала»

Полузащитник Зурико Давиташвили, получивший травму голеностопа в последнем матче минувшего года, прокомментировал своё возвращение в общую группу.
«Очень рад вернуться в общую группу. Да, я ещё тренируюсь с определенными ограничениями, но уже очень близок, чтобы полноценно проводить тренировки. На первом сборе не так много тренировался, сейчас нужно наверстывать, чтобы к весне подойти полностью готовым. В команде отличная атмосфера, все стараются работать на максимуме, это поможет нам показать хороший результат во второй части сезона», — цитирует Давиташвили пресс-служба тульского «Арсенала».
Также после пропуска первого сбора из-за коронавируса к команде присоединился защитник Артем Сокол. На подходе к общей группе два защитника: Урош Радакович и Артем Суханов. По словам тренерского штаба, к концу второго сбора ребята смогут присоединиться к остальным, а пока им предстоит работать по индивидуальной программе.
- 27 января 2022
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