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Робин Госенс стал игроком «Интера»

Робин Госенс стал игроком «Интера»
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Защитник «Аталанты» Робин Госенс стал игроком «Интера». Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Личные условия контракта согласованы. Сделка заключена и завершена. Футболист присоединяется к «Интеру» в январе. Ранее стало известно, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» этой зимой.

Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В данный момент защитник восстанавливается от травмы.

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