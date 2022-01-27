Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов выступил против введения Fan ID.

«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID — аналог QR-кодов, но только для футбола. Футбольные болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела» настроены категорически против закона и уже объявили о бойкоте матчей своих клубов в знак протеста против введения Fan ID.

К ним могут присоединиться болельщики «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов». В результате чемпионат России по футболу может остаться без болельщиков. Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке «куардизации» страны», — написал Зюганов в своём Телеграм-канале.