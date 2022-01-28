Сердар Азмун опроверг информацию о его выходе из командного чата «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на информацию о том, что он вышел из командных чатов петербургского клуба.
«Я ничего плохо не делал. Они сказали, я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохого не делал никогда. Но все равно, без проблем. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Э, они хотят со второй командой, я поеду, господи», — сказал Азмун во время прямого эфире в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
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