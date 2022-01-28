Дзюба — Азмуну: я знаю, это ложь

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» пообщался со своим одноклубником Сердаром Азмуном во время прямого эфира. Россиянин отреагировал на информацию о выходе иранца из командных чатов петербургского клуба.

«Я знаю, это ложь», — написал Дзюба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером». В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Артём провёл за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.