В матче Эквадор – Бразилия к 31-й минуте судья показал три красные. Одну он отменил

В эти минуты проходит матч отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 Эквадор – Бразилия (0:1, 36-я минута). К 31-й минуте главный судья Вильмар Александер Рольдан из Колумбии показал три красные карточки. Одну он отменил после просмотра VAR.
Счёт на шестой минуте открыл полузащитник сборной Бразилии Каземиро. На 15-й минуте голкипер национальной команды Эквадора получил прямую красную карточку. Затем с поля за две жёлтые карточки был удалён защитник бразильцев Эмерсон. А к 31-й минуте арбитр сначала удалил голкипера сборной Бразилии Алисона, но после просмотра VAR принял решение показать жёлтую карточку.
Напомним, встреча отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 Эквадор – Бразилия проходит на стадионе «Ла Каса Бланка» в городе Кито (Эквадор).
- 28 января 2022
-
01:32
-
01:14
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:38
-
00:15
-
00:04
-
00:01
- 27 января 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:14
-
22:03
-
21:28
-
21:24
-
20:59
-
20:47
-
20:47
-
20:44
-
20:30
-
20:20
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:58