В матче Эквадор – Бразилия к 31-й минуте судья показал три красные. Одну он отменил

В эти минуты проходит матч отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 Эквадор – Бразилия (0:1, 36-я минута). К 31-й минуте главный судья Вильмар Александер Рольдан из Колумбии показал три красные карточки. Одну он отменил после просмотра VAR.



Счёт на шестой минуте открыл полузащитник сборной Бразилии Каземиро. На 15-й минуте голкипер национальной команды Эквадора получил прямую красную карточку. Затем с поля за две жёлтые карточки был удалён защитник бразильцев Эмерсон. А к 31-й минуте арбитр сначала удалил голкипера сборной Бразилии Алисона, но после просмотра VAR принял решение показать жёлтую карточку.



Напомним, встреча отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 Эквадор – Бразилия проходит на стадионе «Ла Каса Бланка» в городе Кито (Эквадор).