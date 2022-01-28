Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матче Эквадор – Бразилия к 31-й минуте судья показал три красные. Одну он отменил

В матче Эквадор – Бразилия к 31-й минуте судья показал три красные. Одну он отменил
Комментарии

В эти минуты проходит матч отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 Эквадор – Бразилия (0:1, 36-я минута). К 31-й минуте главный судья Вильмар Александер Рольдан из Колумбии показал три красные карточки. Одну он отменил после просмотра VAR.

Счёт на шестой минуте открыл полузащитник сборной Бразилии Каземиро. На 15-й минуте голкипер национальной команды Эквадора получил прямую красную карточку. Затем с поля за две жёлтые карточки был удалён защитник бразильцев Эмерсон. А к 31-й минуте арбитр сначала удалил голкипера сборной Бразилии Алисона, но после просмотра VAR принял решение показать жёлтую карточку.

Напомним, встреча отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 Эквадор – Бразилия проходит на стадионе «Ла Каса Бланка» в городе Кито (Эквадор).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 15-й тур
28 января 2022, пятница. 00:00 МСК
Эквадор
2-й тайм
1 : 1
Бразилия
0:1 Каземиро – 6'   1:1 Торрес – 75'
Удаления: Домингес – 15' / Эмерсон – 20'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022