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Азмун — Дзюбе: люблю тебя, Артёмчик

Азмун — Дзюбе: люблю тебя, Артёмчик
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поблагодарил своего одноклубника Артёма Дзюбу за то, что россиянин во время прямого эфира иранца в «Инстаграме» сообщил, что Азмун не выходил из командных чатов петребругского клуба.

«Люблю тебя, Артёмчик», — сказал Сердар.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером». В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Артём провёл за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.

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